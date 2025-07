Gran caldo, Palermo da bollino arancione e rischio incendi

La Protezione civile regionale ha pubblicato oggi l’avviso numero 142, valido dalle 0.00 del 15 luglio e per le successive 24 ore. A Palermo prevista allerta Arancione con pericolosità media per rischio incendi e una temperatura massima percepita di 32 gradi centigradi.

In generale sull'Italia torna il grande caldo, a partire dal Centro-Sud: dopo un lunedì di soli bollettini verdi a eccezione di Perugia in giallo (livello di rischio 1, di pre-allerta) tra le 27 città monitorate, domani torneranno ben 11 bollini gialli e un arancione (rischio 2, con pericoli per la salute dei più fragili), Perugia. Mercoledì i bollini arancioni saranno due, Perugia e Pescara.

Il bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute per la giornata di martedì prevede bollino giallo per Ancona, Bologna, Brescia, Catania, Firenze, Frosinone, Latina, Pescara, Rieti, Trieste e Viterbo e arancione per Perugia.

Le temperature cresceranno ulteriormente nella giornata di mercoledì, con Perugia e Pescara in arancione e 14 città bollino giallo: Ancona, Bologna, Brescia, Campobasso, Catania, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Milano, Rieti, Roma, Torino e Viterbo.