Giornata di incendi in Sicilia: fiamme da Trapani a Ragusa, mobilitati canadair e forestale

Sono stati 16 gli incendi scoppiati oggi in Sicilia. Nelle operazioni di spegnimento sono stati impegnati la protezione civile, la forestale e i vigili del fuoco. Diversi in questa giornata i roghi che sono divampati nel trapanese come a Buseto Palizzolo in contrada Giampironi e contrada Mola dove sono intervenuti anche due canadair.

Fiamme anche ad Alcamo in contrada Sasi e contrada Valle Nuccio, a Valderice in contrada Crocevie, a Fulgatore, a Mazara del Vallo il località Capo Feto, a Castellammare del Golfo in località

Castello di Baida, a Calatafimi in contrada Mango. Le squadre antincendio sono state impegnate nel palermitano a Misilmeri e a Partinico lungo la strada statale. Incendi di vegetazione anche nel ragusano a Vittoria, tra le provinciali 18 e 20 e a Santa Croce Camerina lungo la provinciale 20.

Fiamme anche nel siracusano a Melilli in contrada Biggemi, tra Città Giardino e Priolo e Pachino vicino a Forte Village a Marzamemi.