Rapine e aggressioni, nelle ultime settimane otto turisti nel mirino dei malviventi

Sono decine le storie che raccontano la violenza e il degrado in cui sono piombate le strade della città vecchia in cui il crack scorre a fiumi, gli spacciatori ne presidiano gli angoli e quasi quotidianamente i turisti vengono presi di mira da gruppi di ladruncoli che non esitano a ricorrere alla violenza per strappare via cellulari, soldi e altri averi.

Solo nelle ultime due settimane sono stati presi di mira quattro ragazzi portoghesi e una giovane italiana cui sono stati sottratti i soldi. E non contenti, gli aggressori hanno inseguito la giovane importunandola.

Poi, è toccata a una coppia di canadesi, rapinata in Vucciria dopo essere stata sorpresa alle spalle: lui è stato picchiato con delle bottiglie di vetro, mentre la moglie, dopo lo scippo, è rimasta contusa alla caviglia.

Per ultimo, è toccato a un turista inglese, direttore di una galleria d’arte in vacanza nel capoluogo per ammirare e studiare le bellezze artistiche del centro storico: è finito con due costole fratturate e un trauma cranico.