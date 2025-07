Palermo, la targa commemorativa in Via Torino per Aldo De Franchis

La Via Torino a Palermo dedicata ad Aldo De Franchis, primo Direttore dell'Ersu di Palermo (Ente regionale del diritto allo studio, ex Opera Universitaria) e cittadino che si è contraddistinto per l'ammirevole partecipazione sociale.

L'affissione della nuova targa, promossa dalla prima circoscrizione dal vicepresidente Antonio Nicolao e dalla famiglia di De Franchis, è il meritato riconoscimento ad una persona e a un dirigente che ha fatto della sua vita e del suo lavoro una missione sociale, quella di motivare il suo personale, ascoltare e sostenere i diritti degli studenti, soprattutto quelli più deboli e accompagnarli nel loro percorso di studio aiutandoli a costruire progetti di vita e non solo di carriera. Un manager dalle grandi doti umane accompagnate da senso pratico, lungimiranza e capacità di trovare soluzioni ai problemi.

Come lo hanno ricordato i figli, Aldo de Franchis non era un manager legato a titoli e posizioni, ma un uomo guidato da un'idea di Stato sociale che ha come obiettivo quello di consentire a chi è in difficoltà di uscire da una situazione di disagio per trovarne una migliore. Padre Cosimo Scordato, amico storico di Aldo de Franchis, lo ricorda per la generosità, il grande senso civico e rispetto per la legalità e per le numerose iniziative di volontariato prestate fin da giovane.