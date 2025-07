L'indagine all'Ars e le intercettazioni. Mire pure su Milano-Cortina

Due palcoscenici diversi ma legati da un’unica trama di rapporti, promesse e strategie: il grande forum tecnologico dell’Università di Palermo e le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. In questi due scenari si muovevano Sabrina De Capitani, ex portavoce di Gaetano Galvagno, e lo stesso presidente dell’Assemblea regionale siciliana, entrambi finiti sotto inchiesta per corruzione, con l’accusa di aver costruito una rete di potere per pilotare eventi milionari e consolidare i consensi con la distribuzione di fondi pubblici.

Al centro delle intercettazioni, che emergono dalle carte dell’indagine della Procura, spunta quasi sempre la regia spregiudicata della manager. La prima operazione aveva come obiettivo l’ateneo palermitano dove De Capitani raccontava di avere una sorta di «filo rosso» con il rettore Massimo Midiri, che le avrebbe chiesto di organizzare un maxi convegno da 500 mila euro.

Sosteneva di poter gestire tutto, pur senza apparire in prima persona, affidando l’organizzazione alla società Alphaomega, mantenendo però il controllo grazie al coinvolgimento della Event Management per la parte tecnologica. Non è chiaro se dicesse il vero o millantasse: resta il linguaggio diretto e la strategia di fondo.