Attimi di paura a Palermo, danneggia con una mazza auto e citofoni e si barrica in casa: denunciato un uomo

Ha danneggiato con una mazza diverse auto parcheggiate davanti casa, il citofono del suo stesso condominio e poi si è barricato nel suo appartamento. Sono stati momenti di tensione quelli vissuti a Palermo, dove numerose pattuglie di polizia, compresi artificieri e unità speciali, sono intervenute per bloccare un 68enne.

A lanciare l'allarme al 112 erano stati alcuni residenti che hanno sentito l'uomo urlare. Il professionista ha impugnato un pesante mazzuolo e colpito almeno 5-6 macchine danneggiando i finestrini e le carrozzerie. Poi si sarebbe diretto verso il proprio appartamento, colpendo con l’arnese anche la pulsantiera del citofono e alcuni arredi, prima di barricarsi in casa.

Gli agenti delle Volanti della Questura hanno circondato il palazzo cercando avvicinarsi all’abitazione del 68enne che non rispondeva. Temendo che potesse fare qualche gesto inconsulto è stata temporaneamente disattivata la fornitura del gas nell’edificio. Sono arrivati gli artificieri e le Uopi, le unità operative di primo intervento, ma al termine di una lunga trattativa l’uomo si è arreso e si è lasciato identificare. Dopo una tappa all’ospedale Ingrassia per una consulenza psichiatrica, il 68enne stato denunciato a piede libero per danneggiamento e minacce.