Teatro Biondo: «Indignati dalle accuse dei sindacati»

Il consiglio di amministrazione e il direttore Valerio Santoro del Teatro Biondo Stabile di Palermo, riuniti in seduta straordinaria e urgente per prendere in considerazione le iniziative portate avanti dalle sigle sindacali e dalla Rsu del teatro, «amareggiati e indignati», riservandosi «ogni atto e diritto», respingono «integralmente all’unanimità» i contenuti dei comunicati resi pubblici, in quanto «assolutamente falsi e, per le parti riferite a persone, calunniosi e diffamanti, in particolare per quanti, nominativamente individuati, vengono esposti calunniosamente alla pubblica gogna».

Il consiglio di amministrazione e il direttore rivolgono, a loro volta, uninvito ai soci del Teatro - Regione, Comune e Fondazione Biondo - e alla Corte dei Conti se competente, «qualora lo ritenessero opportuno o necessario, a porre in essere iniziative o attività volte a chiarire, verificare, accertare qualsivoglia aspetto che loro ritenessero opportuno». Si rivolgono anche agli abbonati, ai spettatori, alla città di Palermo e al mondo della cultura e dello spettacolo «a continuare a valutare questo Teatro dalle sue performances, dai suoi progetti artistici e teatrali, dai suoi attori e attrici, dal suo personale specializzato, che sono riusciti a donare alla città e ai palermitani, e non solo, alcune ore di quel 'dilettò che, immortalato sul frontone del Teatro Massimo, fa dell’arte la porta dell’avvenire».