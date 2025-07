Palermo, l'arcivescovo Lorefice: «Il Festino deve essere strumento di rinnovamento etico per la rigenerazione della città»

«Oggi ci viene detto che per una rigenerazione culturale, sociale, morale, urbanistica della nostra città - e ciascuno di noi sa di quanta rigenerazione ha bisogno questa amata Città - 'sono certo importanti gli strumenti politici, economici e giuridici, ma occorre anche suscitare un rinnovamento etico e spirituale (Benedetto XVI). Sia il senso e il motivo principale di questo 401 Festino della nostra Santa Patrona». Lo afferma nella sua omelia l’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, per il 401 Festino in onore di Santa Rosalia Patrona, in occasione della Messa per la Casa comunale all’Auditorium dei Crociferi.

«E' sempre più urgente - ha affermato - accumulare un capitale spirituale come tesoro di una convivenza autenticamente umana, di una città: senza di esso tutti gli altri capitali vagano errando, esposti a ogni pericolo, a ogni stoltezza, a ogni brama predatoria. Sono necessarie risorse spirituali per tenere insieme un tessuto sociale lacerato e nutrire una visione di futuro».