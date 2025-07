Palermo, la voragine in via Sadat: a breve i lavori per ripristinare il manto stradale

Al via i lavori di ripristino del manto stradale di via Anwar Sadat dove, nei mesi scorsi, un ampio cedimento dell’asfalto aveva reso necessaria la chiusura della strada. «Con l’approvazione del progetto esecutivo da parte della Giunta comunale, si avviano a soluzione i gravi disagi causati dallo sprofondamento della sede stradale in via Anwar Sadat». Lo dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici, Totò Orlando, annunciando che i lavori di ripristino avranno inizio nei prossimi giorni, consentendo la progressiva riapertura al traffico dell’importante asse viario cittadino.

«La complessità dell’intervento - sottolinea l’assessore Orlando - ha richiesto uno studio geologico approfondito, coordinato dall’Ufficio comunale per il dissesto idrogeologico e svolto da professionisti incaricati, per accertare le cause dello sprofondamento e garantire un progetto risolutivo. I lavori, il cui costo complessivo è di circa 37.000 euro, comprendono il consolidamento del sottosuolo e il completo ripristino della sede stradale».