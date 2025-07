Incendi in Sicilia, 49 i roghi: fiamme in tutte le province dell'Isola

Sono stati 49 gli incendi in Sicilia che hanno visto impegnati la Protezione civile regionale, il corpo forestale e i vigili del fuoco. La provincia di Agrigento è stata particolarmente colpita, con numerosi interventi per incendi di vegetazione: nel capoluogo in contrada Pezzino; a Bivona in strada Mosella: a Caltabellotta in contrada Balata; a Cammarata in contrada Chimino e Savochello; a Cianciana in contrada Bisana e contrada Mavaro; a Naro sopra contrada Diga Furore; a Ravanusa in contrada Abarraccino; a Sciacca in città e in località Torre Raganella.

Interventi delle squadre antincendio anche nella provincia di Caltanissetta. Le aree coinvolte sono in città in contrada Feudo San Martino, a Gela in contrada Biviere, a Mazzarino, a Brigadieri, a Niscemi a Ponte Olivo, a Sutera in contrada Capra e a Boschetto.

Incendi sono divampati anche in provincia di Catania: a Belpasso, Bronte, Caltagirone, Grammichele, Linguaglossa, Mascali e Paternò.

Le squadre antincendio sono state impegnate in provincia di Enna a San Michele di Ganzaria, Aidone, zona archeologica morgantina a Pergusa, a Piazza Armerina.