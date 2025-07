Palermo, sit-in di solidarietà davanti alla Cioccolateria Lorenzo

Dopo l’aggressione di qualche giorno fa, ai danni dei dipendenti della Cioccolateria Lorenzo, in via Quattro Aprile, a Palermo, un gruppo di cittadini ha organizzato questa mattina un sit-in per manifestare la propria vicinanza all’attività commerciale.

«Siamo del quartiere e questo, per noi, è un posto importante. E’ un luogo di convivenza pacifica anche tra persone che provengono da altri paesi - dice una residente, Maria Carolina Valguarnera - in questo momento il centro storico è abbandonato a se stesso. Non mi sento più al sicuro come un tempo, in questa zona. Sia la sera che di giorno bisogna guardarsi bene attorno, perché può accadere di tutto. Non ci sono i dovuti controlli e non c'è l’applicazione seria delle pene».

Tra gli organizzatori del momento di solidarietà anche Mari Albanese, dell’assemblea nazionale del Pd.

«Un’iniziativa lanciata in poche ore su Facebook - ha detto Albanese - che ha visto l’adesione di tantissime persone accorse qui oggi per manifestare la propria vicinanza». «Non vivo qui ma sono voluta essere qui oggi. Io vivo a Portella di mare, ma la Cioccolateria Lorenzo la conosciamo tutti - spiega Ivana Abbate - questa è una zona molto battuta, a cui tutti siamo affezionati. Non capiamo come mai qui non vi siano dei controlli attenti ed è inspiegabile che certi episodi accadano».