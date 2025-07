Palermo, imprenditore sequestrato e minacciato: scattano quattro arresti

Per ottenere somme di denaro non hanno esitato a sequestrare un imprenditore con la minaccia di gettare il suo corpo in una botola di un casale di campagna fuori Palermo. Sequestro di persona a scopo di estorsione, estorsione aggravata e atti persecutori. Sono questi i reati contestati a quattro cittadini italiani arrestati dalla Polizia di Stato di Palermo, su delega della Procura della Repubblica, nell’ambito di un’indagine condotta dalla quinta sezione investigativa – “Reati contro il Patrimonio” della Squadra Mobile.

Il gip del Tribunale di Palermo ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per A.D., 40 anni, e L.P., 44 anni, e di arresti domiciliari con braccialetto elettronico per F.M., 30 anni, e M.B., 40 anni. Tutti gli indagati risultano gravati da precedenti.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i quattro avrebbero agito in concorso tra loro, rendendosi responsabili di una escalation di violenza e intimidazioni nei confronti di un imprenditore palermitano, al quale avrebbero chiesto denaro con metodi brutali.