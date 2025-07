Il Cga: anche chi fa ritrovare un bene culturale servendosi del web va premiato

Il premio previsto dal codice dei beni culturali per chi trova un oggetto di valore spetta anche a chi, pur non avendo un contatto fisico con il bene, ne permette il recupero grazie a una segnalazione nell’ambito dei canali digitali. A pronunciare la sentenza, destinata a fare giurisprudenza, è stato il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, estensore il consigliere Sebastiano Di Betta e presidente Ermanno De Francisco.

La decisione dei giudici apre nuove prospettive per la tutela del patrimonio culturale nell’epoca delle scoperte online, riconoscendo il valore del senso civico dei cittadini digitali.