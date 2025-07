Tragico incidente a Capaci, anziano ucciso da una moto

Un drammatico incidente stradale ha sconvolto ieri pomeriggio la comunità di Capaci. Intorno alle 15.30, in via Vittorio Emanuele, un uomo di 77 anni, Giuseppe Troia, è stato investito da una moto guidata da un ventenne. L’impatto, violentissimo, non gli ha lasciato scampo: l’anziano è morto sul colpo. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il mezzo viaggiava a una velocità stimata di almeno 100 chilometri orari.

Dopo l’urto, lo scooter è finito a circa 300 metri dal punto dell’incidente, a testimonianza della possibile velocità con cui procedeva il motociclista. Il giovane è rimasto ferito, ma non sarebbe in pericolo di vita. È stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale. I rilievi sono stati effettuati dai militari della stazione di Capaci e dal nucleo radiomobile di Carini, che stanno lavorando per chiarire l’esatta dinamica dei fatti.

La vittima era molto conosciuta in paese.

L'articolo completo sul Giornale di Sicilia in edicola e nell'edizione digitale.