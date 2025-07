Roghi in Sicilia, 12 interventi delle squadre antincendio

Sono stati dodici gli incendi divampati in Sicilia in queste ore in diverse province della Sicilia. Gli interventi per spegnarli hanno visto impegnati la protezione civile, i forestali e i vigili de fuoco.

Quattro i roghi divampati nel Catanese: a Misterbianco in via Lariano, a Mirabella Imbaccari in contrada Mulino Grande a Fiumefretto di Sicilia e due a Caltagirone, uno in contrada San Severino, e l’altro in località Bongiovanni, con l’impiego di volontari.

Fiamme di vegetazione anche nel Palermitano: a San Giuseppe Jato in località Bommarito e a Carini. Due incendi nell’Agrigentino: a Licata in contrada Cerci e a Raffadali in contrada Modaccamo. Infine incendi di sterpaglie sono divampati nel Siracusano, tra Augusta e Lentini, e nel Trapanese, a Castelvetrano.