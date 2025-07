Palermo, Amap sospende il razionamento idrico per il Festino di Santa Rosalia

In occasione del Festino di Santa Rosalia, l’Amap ha annunciato la sospensione del razionamento idrico nei giorni 14 e 15 luglio. La decisione è stata presa per garantire condizioni ottimali durante le celebrazioni dedicate alla Patrona di Palermo, che richiamano ogni anno migliaia di cittadini e turisti.

Il servizio idrico tornerà a seguire la regolare turnazione a partire dal 16 luglio, secondo quanto previsto dal piano di razionamento in vigore per far fronte all’emergenza idrica causata dalla prolungata siccità.