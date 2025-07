L'indagine per corruzione: Galvagno invia ai probiviri di FdI gli atti dell'inchiesta

Gaetano Galvagno, presidente dell’Assemblea regionale siciliana, indagato per corruzione, nella sua qualità di iscritto e dirigente di Fratelli d’Italia, ha inviato una lettera ai probiviri del partito, allegando la documentazione finora in suo possesso relativa all’attività di indagine condotta dalla procura della Repubblica di Palermo. Nella missiva, inoltrata anche al coordinatore regionale di FdI, il deputato regionale ha specificato che gli atti relativi al procedimento penale saranno ulteriormente integrati non appena saranno nella sua disponibilità.