Il nipote assunto e l’affitto. Tutte le accuse all'assessore Elvira Amata

«Io non è che mi devo sparare per tenere suo nipote, è già tanto che un ragazzino di niente ti guadagna 1.500 euro al mese... quindi a me no, non lo può dire, perché la scanno viva». Così Marcella Cannariato, imprenditrice palermitana e moglie di Tommaso Dragotto, presidente della compagnia di autonoleggio Sicily by Car, sfogava la sua rabbia parlando di Tommaso Paolucci, giovane nipote dell’assessore regionale al Turismo Elvira Amata.

Uno scenario che, secondo la Procura di Palermo, rappresenterebbe un vero e proprio patto corruttivo. L’inchiesta, che ha portato alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, ipotizza un sistema in cui sarebbero coinvolte Cannariato e l’assessore di Fratelli d’Italia. Per i pm Andrea Fusco e Felice De Benedittis, Lady Dragotto avrebbe offerto alloggio e lavoro al diciottenne ma anche altre utilità personali ad Amata, come l’uso di un’auto e buoni benzina, in cambio di appoggi istituzionali e di contributi regionali.