Firmato il contratto per l’affidamento della riqualificazione della piazza di Mondello

È stato firmato oggi il contratto per il conferimento dell’appalto per il progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana della Piazza di Mondello alla ditta Pisciotta Costruzioni s.r.l.

L’importo dei lavori comprensivo di IVA ed oneri per la sicurezza è di € 2.446.875,31

L’inizio dei lavori è previsto tra il 15 e il 30 settembre e proseguiranno celermente per un totale di circa 20 mesi comprese le pause necessarie per garantire l’esercizio delle attività stagionali della piazza e minimizzare i disagi.

Il RUP è l’Ing. Vincenzo Lauriano, il Direttore dei lavori è l’Arch. Stefano Gueli e il Dirigente della rigenerazione urbana il Dott. Sandro Follari.

L’Assessore Maurizio Carta dichiara: “Ringrazio il Dott. Follari, l’Ing. Lauriano e l’arch. Gueli e tutti coloro che hanno lavorato al progetto, fin dalle elaborazioni progettuali dell’arch. Sarta, ringrazio anche la Soprintendenza ai bb.cc. di Palermo che è sempre stata al nostro fianco per donare a Mondello una nuova piazza bella e capace di accogliere residenti, avventori e visitatori, nuova culla della memoria e del futuro della borgata.