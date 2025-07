Su Tgs il Festino diventa una maratona live: ecco tutti gli appuntamenti

La città è in fermento, i turisti stanno arrivando, i fedeli sono pronti ad omaggiare con devozione la Santuzza per il Festino di Santa Rosalia 400+1. La redazione di Tgs coprirà gli eventi più importanti da domani a martedì prossimo con ben sette produzioni, di cui sei in diretta, che partiranno tutte alle 21,40, tranne quella del 14 luglio, giorno della vigilia e del corteo, che inizierà intorno alle 20,15.

L’indomani mattina, giorno del Festino in senso proprio, altra diretta del solenne pontificale alle 10.45 con il tradizionale collegamento dalla Cattedrale. Tutte le produzioni andranno sotto il titolo di Viva Santa Rosalia. Gli eventi saranno anche disponibili live in streaming e saranno rilanciati sulla homepage di Gds.it e sui social di Tgs. «Anche quest’anno non ci limiteremo a raccontare lo spettacolo della notte del Festino - spiega Marco Romano direttore del Giornale di Sicilia, di Tgs, Rgs e Gds.it - ma per l’intera settimana che la precede. Su Tgs, sul giornale e su Gds.it, racconteremo tutto ciò che c’è dietro, la preparazione e la storia, il folklore e la curiosità, gli aneddoti e la devozione. Fino alla magica notte del 14, quando le telecamere di Tgs si accenderanno per una maratona live che inizierà come sempre da Palazzo Reale e si concluderà con i botti sul mare del Foro Italico».