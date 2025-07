Seminavano terrore nel cuore di Palermo: arrestati tre giovani egiziani ma è caccia ai complici

Un commando di giovanissimi, pronti a colpire senza sosta nel cuore di Palermo. La polizia ha identificato e arrestato tre egiziani di 16, 17 e 18 anni accusati di una lunga scia di rapine, furti e borseggi, messi a segno tra gennaio e maggio in pieno centro storico.

Il Tribunale per i minorenni ha disposto per tutti e tre la custodia cautelare in carcere. Il diciottenne, minorenne all’epoca dei fatti, avrebbe agito insieme agli altri due e a ulteriori complici che ancora non sono stati identificati.

Secondo le indagini, i ragazzi avrebbero aggredito passanti per derubarli di cellulari e soldi, saccheggiato turisti e arraffato merce costosa dalle profumerie del centro. Non solo: si sarebbero spinti fino alle zone della movida e del turismo come via Roma all’ingresso della Vucciria e piazza Bellini, vicino alla chiesa di San Cataldo.

A inchiodarli, un lavoro certosino degli agenti del commissariato Centro con l'analisi dei filmati di videosorveglianza, le testimonianze delle vittime e i controlli mirati durante l'operazione interforze di Alto Impatto. Proprio durante uno di questi servizi, in cui decine di giovani vengono fermati e identificati a campione, sono emersi io dettagli determinanti per ricostruire i ruoli e i movimenti dei presunti responsabili.