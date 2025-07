Palermo, imprenditore sequestrato e rapinato: altri due arresti

Sequestrato, portato a casa sotto minaccia, costretto a consegnare contanti, gioielli e armi regolarmente detenute. È l’incubo vissuto lo scorso 30 novembre da un giovane imprenditore palermitano, finito nel mirino di un commando che aveva pianificato tutto nei minimi dettagli.

A distanza di sette mesi, la Squadra mobile ha stretto il cerchio su altri due presunti complici del colpo. Si tratta di S.A., 49 anni, e S.A., 20 anni, entrambi palermitani, arrestati venerdì scorso in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della Procura.

I due sono ritenuti responsabili, insieme a R.P. e V.V., già arrestati in flagranza in precedenza, di rapina pluriaggravata, sequestro di persona e ricettazione. Secondo la ricostruzione degli investigatori della sezione antirapina, la vittima fu bloccata in auto da un secondo veicolo e costretta a tornare a casa. Una volta dentro dovette consegnare una grossa somma di denaro, oggetti di valore e le armi legalmente custodite, poi recuperate e sequestrate dagli agenti.