Palermo, aggressione alla Cioccolateria Lorenzo in centro storico: staff e clienti costretti a barricarsi dentro

Aggressioni e violenze nel centro storico di Palermo non conoscono più orari e si scatenano per motivi sempre più banali. Come un cassonetto posizionato male, giusto qualche metro. Tanto sarebbe bastato ieri pomeriggio (lunedì 7 luglio, ndr) per scatenare una vera e propria spedizione punitiva nei confronti del noto locale Cioccolateria Lorenzo di via del 4 Aprile, nel cuore del centro storico di Palermo, proprio difronte palazzo Palagonia, sede del sindaco. Un gruppo di persone ha fatto irruzione all’interno del locale, aggredendo alcuni membri dello staff presenti in quel momento. Tutto davanti ai clienti. L’attacco, secondo quanto racconta il titolare in un post pubblicato sui social, non è stato un caso. «L’obiettivo sarebbe stato Enzo» si legge nel racconto, una delle figure più riconoscibili del locale, che per una coincidenza insolita non si trovava lì.

La violenza, quindi, si è riversata su chi era presente: i membri dello staff, «Peppe, Chiara, Peppino e Giovi». I ragazzi, colti di sorpresa e spaventati, si sono chiusi dentro il locale per proteggersi. Nessuno di loro ha riportato gravi ferite, ma lo chock è stato forte. «Ci sentiamo sfiniti – si legge – per la notte in ospedale, le ore in caserma, il tempo passato a contenere la paura, a ricompattare i pensieri. Per questo, oggi (martedì 8 luglio, ndr), per la prima volta da dicembre 2011, la Cioccolateria ha deciso di non aprire». Una scelta dolorosa, comunicata con un messaggio pubblico rivolto a clienti, amici, vicini che da anni frequentano il locale. «Siamo un’azienda strana – prosegue – ci pensiamo famiglia, confondendo a volte i confini tra lavoro, amicizia e relazioni personali. Ma questo siamo, così abbiamo cominciato, ed è difficile cambiare».