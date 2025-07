La spedizione punitiva alla Cioccolateria Lorenzo, i carabinieri hanno identificato gli aggressori

Il gruppetto che ha aggredito lo staff della Cioccolateria Lorenzo è già stato identificato dai carabinieri. Sarebbero due giovani di vent'anni del quartiere, che sarebbero stati assoldati pochi minuti prima da un uomo «residente» nel palazzo occupato abusivamente proprio accanto l'attività. Che sarebbe stata presa di mira per via di alcuni cassonetti che erano stati lasciati sotto la finestra dell'immobile. Ma che non appartenevano in alcun modo alla Cioccolateria.

La discussione risalirebbe ad alcuni giorni prima dell'aggressione, ma sembrava essersi risolta con toni civili. Poi, l'improvvisa violenza, che si è abbattuta contro i dipendenti della Cioccolateria, che hanno fatto da parafulmine dopo che i tre non avevano trovato il titolare, vero obiettivo della spedizione punitiva.

Gli investigatori hanno già lavorato sulle immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza del locale e di palazzo Palagonia, temporanea sede del sindaco Roberto Lagalla. Le indagini sono state veloci: il titolare dell'attività, che ha sporto denuncia per minacce, conosceva il suo potenziale aggressore. Ma, e questo restituisce il delicato momento che sta attraversando il centro storico di Palermo, tutto è stato reso più facile anche dai tre, che si sono presentati e hanno agito a volto scoperto.