Investito da una moto mentre rientrava a casa: muore un anziano a Capaci, grave il giovane alla guida

Travolto a pochi passi da casa, mentre stava rientrando in corso Vittorio Emanuele a Capaci. È morto così Giuseppe Troia, 82 anni, investito nel pomeriggio da un ventenne alla guida di uno scooter Honda Sh. L’impatto è stato devastante: l’anziano è stato sbalzato a diversi metri di distanza e per lui non c’è stato nulla da fare, nonostante i tentativi di soccorso.

Anche il motociclista è stato trasportato al trauma center di Villa Sofia in condizioni critiche. Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo pochi metri prima delle strisce pedonali, centrando in pieno l’uomo che stava camminando lungo il margine della carreggiata.

I rilievi sono stati affidati alla polizia municipale, intervenuta insieme ai carabinieri. Gli investigatori hanno avviato le verifiche su eventuali telecamere e ascoltato testimoni per chiarire la dinamica.

Durante i controlli sarebbe emerso che lo scooter era privo di assicurazione e per questo è stato sottoposto a sequestro probatorio. Sul luogo dell’incidente anche i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’ottantaduenne.