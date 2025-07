Terremoto all'assessorato regionale al Turismo, si è dimesso il segretario particolare dell'assessore

Si è dimesso Giuseppe Martino, segretario particolare dell'assessore al Turismo Elvira Amata. Anche Martino è coinvolto nell'inchiesta per corruzione che sta scuotendo la Regione e l'Ars, e in particolare Fratelli d'Italia. E, da quanto emerso finora, la sua risulta essere la posizione più delicata per una serie di presunti favori ottenuti in cambio di finanziamenti regionali.

Le dimissioni sono state presentate nel primo pomeriggio e immediatamente l'assessore ha firmato il decreto di risoluzione del contratto. Martino, messinese anch'egli, è stato il principale collaboratore dell'assessore Amata, che proprio stamattina ha ricevuto la comunicazione di chiusura dell'indagine a suo carico.

La Amata, al momento, non si dimetterà. Stamattina, appresa la notizia della chiusura dell'indagine a suo carico ha subito informato Schifani. E domani presidente e assessore si incontreranno per fare il punto.