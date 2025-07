Sicurezza digitale, incontro nell’aula consiliare di Roccapalumba

«Il Gal ha avviato questo percorso di digitalizzazione – sottolinea il presidente del Gal Madonie, Mario Cicero – con l’obiettivo di supportare quella parte significativa della popolazione, come gli anziani, che ancora oggi ha poca familiarità con i servizi digitali. Si tratta di un’iniziativa fondamentale in un’epoca in cui la digitalizzazione è diventata parte integrante della vita quotidiana. È importante sensibilizzare i cittadini sui rischi legati all’uso della rete: truffe, frodi e inganni possono nascondersi dietro un semplice clic, da una e-mail sospetta a contenuti ingannevoli sui social network. Per questo motivo – conclude Cicero – è indispensabile garantire maggiore sicurezza e consapevolezza a chi si avvicina al mondo digitale, offrendo strumenti adeguati per un uso sicuro e responsabile delle tecnologie».

«La sicurezza online è diventata una priorità assoluta – afferma l’esperto in sicurezza informatica Roberto Di Stefano – soprattutto in un periodo in cui sempre più cittadini, anche i meno esperti, si affacciano al mondo digitale. Le truffe in rete sono in costante aumento e sempre più sofisticate: phishing, furti di identità, falsi messaggi da parte di enti apparentemente ufficiali sono solo alcuni degli inganni più comuni. È fondamentale adottare alcune semplici buone pratiche per proteggersi: diffidare da e mail o messaggi che richiedono dati personali o bancari, verificare sempre l’attendibilità delle fonti, aggiornare regolarmente i dispositivi e utilizzare password complesse e differenti per ogni servizio. La consapevolezza è la prima difesa: formare e informare i cittadini è il passo più importante per costruire una comunità digitale più sicura e resiliente».