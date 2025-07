Rapina violenta a Palermo. Due costole fratturate e un trauma cranico, aggredito un turista inglese

Il presidente della Commissione speciale legalità della seconda circoscrizione del Comune di Palermo, Giuseppe Guaresi chiede scusa al turista inglese per quanto accaduto ed esprime «piena solidarietà a questa vittima, che con dignità ha voluto sottolineare la gentilezza ricevuta dagli sconosciuti durante quei momenti terribili».

Il turista è stato soccorso da alcune persone e poi ha presentato denuncia in commissariato. Le violenze a Palermo sono ormai all’ordine del giorno e molti casi riguardano turisti che vengono derubati ma anche picchiati come quattro ragazzi portoghesi e una giovane turista italiana sono aggrediti e derubati il 26 giugno scorso dopo una serata trascorsa nella zona dello storico mercato della Vucciria.

Il direttore di una galleria d’arte inglese, Benjamin Shearar di 28 anni, a Palermo per ammirare i mosaici bizantini è stato picchiato a sangue da due giovani che gli hanno rubato una borsa con un cellulare e alcuni effetti personali. L’episodio è avvenuto il 3 luglio scorso ma si è saputo oggi. L’uomo ha due costole fratturate, un trauma cranico e i medici gli hanno dato una prognosi di 30 giorni.

Il segretario della Cgil Palermo Mario Ridulfo afferma: «Contro le violenze ormai quotidiane e l’illegalità sempre più diffusa serve l’impegno di tutti, a cominciare da quello dello Stato. Lo Stato batta un colpo prima che ci scappi il morto. Palermo non può diventare terra di nessuno».

«Autisti - aggiunge - medici, rider, turisti, pensionati, studenti, cittadini sono sempre più spesso nel mirino della criminalità più o meno organizzata. Non c'è giorno ormai a Palermo che la cronaca non registri un fatto inquietante alimentando da un lato il senso di insicurezza dei cittadini e dall’altro richieste demagogiche come l’intervento dell’esercito o magari di ronde fai da te», aggiunge Ridulfo.

La Cgil Palermo chieda che nell’ambito del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura vengano convocate anche le associazioni datoriali e i sindacati confederali.