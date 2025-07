Palermo, scontro tra auto e scooter alla Zisa: muore il padre, grave la figlia

Incidente mortale a Palermo ieri notte (6 luglio) in via Cipressi. Nello scontro tra una Fiat Punto e uno scooter è morto un uomo di 51 anni Maurizio La Monica che era alla guida del mezzo a due ruote. Con lui a bordo c'era la figlia di 20 anni, trasportata in gravi condizioni all’ospedale Civico in codice rosso dai sanitari del 118. Per il padre della ragazza non c'è stato nulla da fare. I rilievi sono condotti dalla polizia municipale. L’automobilista dell’auto coinvolta è rimasto illeso.