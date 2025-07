Undici incendi in Sicilia, in azione vigili del fuoco e protezione civile

Sono undici gli incendi divampati in Sicilia e che hanno visto impegnati i forestali, i vigili del fuoco e la protezione civile. Le fiamme hanno distrutto macchia mediterranea in tre zone dell’Agrigentino, a Castrofilippo in contrada Cazzola, a Sciacca in contrada Salinella e a Santa Margherita Belice in contrada San Nicola.

Due i roghi nel trapanese, ad Alcamo lungo la strada provinciale 132 nei pressi della Palestra Sport Village e a Partanna, in località Parco dei Pini. Tre gli interventi gestiti dalla sala operativa nel siracusano a Villasmundo, nei pressi del campo sportivo, a Lentini lungo la strada statale 194 Ragusana nel tratto tra Lentini e Francofonte, e a Porto Palo di Capo Passero in contrada Scivolaneve.

Incendi anche a Ragusa, in contrada Monsovile, nel catanese a Militello in Val di Catania in località Piano Mole, e nel palermitano, a Baucina nella zona del bivio Balatelle.