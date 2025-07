Riprendono i cantieri per i marciapiedi in via Libertà: le linee 101 e 806 cambiano i loro percorsi

In particolare, la linea 101, dalla Stazione centrale, dopo aver percorso via Roma invece di svoltare verso il Politeama proseguirà dritto verso via Isidoro Carini, via Pasquale Calvi, via Marchese di Villabianca, via Marchese di Roccaforte. Poi raggiungerà piazza Leoni e da lì proseguirà su viale Del Fante fino allo Stadio. Invariato il tragitto dalla stadio a piazza Giulio Cesare.

Per quanto riguarda la linea 806, non svolterà su via Libertà in direzione piazza Vittorio Veneto, ma proseguirà per piazza Sturzo, via Isidoro Carini, via Pasquale Calvi, via Marchese di Villabianca, via Marchese di Roccaforte e piazza Leoni. Una volta lì, imboccherà via Imperatore Federico, poi via Martin Luther King, farà inversione in piazza Sellerio, e poi svolterà a destra in via della Favorita per riprendere il normale percorso. Nessuna variazione nella tratta da Mondello verso la città.