Palermo, cane esposto al sole per ore: interviene il Comune

Un Jack Russell lasciato sotto il sole cocente su un terrazzo del quartiere Malaspina è stato soccorso nel pomeriggio di ieri grazie a un intervento del Settore Benessere Animale del Comune di Palermo, coordinato dall’assessore Fabrizio Ferrandelli, con il supporto del nucleo mobile del canile municipale e della Polizia di Stato.

L’allarme è scattato dopo la segnalazione di alcuni passanti che avevano udito il cane guaire, notandolo visibilmente in difficoltà e privo di accesso agli ambienti interni dell’abitazione. L’animale si trovava sul terrazzo, completamente esposto al sole dalle prime ore del mattino fino al tardo pomeriggio, si legge in una nota diffusa dall'assessore Ferrandelli.

«Le condizioni meteo diramate dalla Protezione civile parlano chiaro: in giornate come queste, con allerta per ondate di calore, gli animali sono in serio pericolo se non adeguatamente protetti – ha dichiarato Ferrandelli –. Anche in presenza di tettoie o gazebo, il calore può diventare insopportabile e trasformarsi in un vero e proprio effetto serra. Per questo è fondamentale garantire loro un accesso a zone interne, fresche e con acqua sempre disponibile».