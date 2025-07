Palermo, arriva lo stop totale alle carrozze turistiche: il 6 e 7 luglio scatta il divieto

A causa dell’eccezionale ondata di calore che sta investendo la Sicilia, il Comune di Palermo ha disposto, tramite ordinanza sindacale, il divieto assoluto di circolazione per i veicoli a trazione animale nelle giornate del 6 e 7 luglio 2025. La decisione, firmata dal sindaco Roberto Lagalla, è stata presa su proposta dell’assessore al benessere animale Fabrizio Ferrandelli, d’intesa con l’Ufficio Igiene e Sanità del Comune e con il supporto della Protezione Civile regionale. L’ordinanza ha effetto immediato e riguarda in particolare le carrozze trainate da cavalli attive nel servizio turistico in città.

Nel testo si sottolinea come, in presenza di condizioni meteo estreme, come quelle previste per questi giorni, sia prioritario tutelare la salute e il benessere degli animali, soprattutto degli equidi sottoposti a sforzi fisici sotto il sole cocente. La Polizia Municipale è incaricata della vigilanza e dell’applicazione della misura, che è stata pubblicata sull’Albo Pretorio e diffusa anche attraverso i canali ufficiali del Comune. I trasgressori rischiano sanzioni e la sospensione dell’attività.