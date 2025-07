Caldo torrido a Palermo: allerta rossa anche per oggi, rischio incendi di livello medio

Non accenna a placarsi l’ondata di caldo che sta investendo la Sicilia. La Protezione Civile regionale ha emesso un nuovo avviso di allerta per temperature estreme, valido dalla mezzanotte del 6 luglio e per le successive 24 ore. Per la città di Palermo è confermato il livello 3 – rosso, il massimo previsto per le ondate di calore, con temperature percepite fino a 35 gradi centigradi.

L’allerta rossa indica condizioni meteorologiche ad alto rischio per la salute, in particolare per anziani, bambini, persone fragili e soggetti affetti da patologie croniche. Le autorità raccomandano di evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde, di bere molta acqua, evitare sforzi fisici e di prestare attenzione ai sintomi da colpo di calore.

Contestualmente, la Protezione Civile segnala per la giornata di oggi anche un rischio incendi di pericolosità media. Le alte temperature, unite a venti moderati e alla vegetazione secca, aumentano la probabilità di innesco e propagazione di roghi, soprattutto nelle aree rurali e collinari.