L'attacco del presidente del Trapani Basket Antonini al giornalista Federico Tarantino e al Giornale di Sicilia, Assostampa e Ussi: «Sconcerto per le gravi dichiarazioni»

L’Associazione siciliana della stampa con il Gruppo siciliano giornalisti sportivi aderenti all’Ussi esprimono sconcerto e ferma condanna per le gravi e offensive dichiarazioni del presidente del Trapani Basket, Valerio Antonini, rivolte pubblicamente - attraverso un post social - al giornalista Federico Tarantino e al Giornale di Sicilia.

È inaccettabile che un dirigente sportivo si rivolga a un collega della stampa con toni sprezzanti, volgari e lesivi della dignità personale e professionale. L’informazione sportiva - come tutta l’informazione - si esercita nel rispetto delle regole, del diritto di cronaca e di critica, anche laddove questa possa non essere gradita da chi è oggetto della notizia. In un sistema democratico, la stampa non può essere delegittimata, né intimidita.

Le parole di Antonini non colpiscono solo un giornalista, ma rappresentano un attacco all'intera categoria e al principio di libertà di espressione. È ancor più grave che tutto ciò avvenga, per l'ennesima volta, da parte di Antonini, presidente di una società sportiva oltreché editore, che dovrebbe favorire un dialogo costruttivo con chi ogni giorno racconta, promuove e valorizza lo sport.