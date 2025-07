Un incendio è divampato in una abitazione a Bagheria in via Santa Flavia, all’interno c'era un uomo di 60 anni soccorso dai sanitari del 118 e dai vigili del fuoco.

Sono intervenuti anche i carabinieri. L’uomo è stato ricoverato in ospedale. Non è in pericolo di vita. Si sta indagando per risalire alle cause dell’incendio.