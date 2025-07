Comuni, assunti 1.600 Asu, ma gli impiegati sono pochi

Non può certo definirsi improvvisa, ma l’accelerazione c’è stata, da quota 295 registrata dieci mesi fa fino alle 1.600 unità rilevate in queste ore, quando mancano all’appello ancora 900 persone sul totale dei 2.500 Asu da assumere a tempo indeterminato nei Comuni dell’Isola, pescando dal fondo da 79 milioni di euro appositamente stanziato da Palazzo d’Orleans con la Finanziaria 2024 per venire incontro a una platea che, considerando anche chi è impegnato nei dipartimenti della Regione e le Coop arriva a 3.700 unità.

A pungolare le amministrazioni comunali, lo scorso settembre, era stato l’assessore regionale al Lavoro, Nuccia Albano, che in una nota invitava gli enti locali a completare l’iter burocratico per la stabilizzazione e a non perdere una grande «occasione, per i municipi a corto di personale, e per i lavoratori che, dopo 30 anni di precariato, sperano in una soluzione occupazionale definitiva». Una richiesta alla quale i Comuni, all’inizio, hanno risposto alla spicciolata, ma poi il ritmo dei contratti è a mano a mano aumentato, coprendo ad oggi il 65% degli Asu coinvolti, mentre per la restante parte, ricordano dal Dipartimento regionale del Lavoro diretto da Ettore Foti, la data ultima per centrare l’assunzione è il 30 giugno 2026.