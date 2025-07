Caldo, l’Asp di Palermo intensifica i controlli: in estate cresce il rischio di intossicazioni

Con l’aumento delle temperature e l’ondata di caldo che sta investendo la Sicilia, l’Asp di Palermo rafforza le misure per garantire la sicurezza alimentare sul territorio. L’obiettivo è prevenire intossicazioni e contaminazioni causate dal deterioramento degli alimenti, fenomeno che diventa più frequente in estate. I controlli sono stati intensificati soprattutto nei punti vendita, nei mercati e nelle aree di produzione alimentare, con particolare attenzione alla catena del freddo e alla corretta conservazione dei prodotti deperibili. Le ispezioni, condotte dai Dipartimenti di Prevenzione Medico e Veterinario, vengono effettuate anche in orario serale, in collaborazione con le forze dell’ordine.

«L’aumento delle temperature facilita la proliferazione di batteri e germi – spiega Domenico Mirabile, Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Palermo - i primi segnali di deterioramento sono i cambiamenti nell’aspetto, nel colore, nell’odore e nella consistenza del cibo. Ma spesso il rischio non è visibile: anche un alimento apparentemente integro può rappresentare un pericolo per la salute se è stato conservato male».