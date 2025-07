All’Asp si curano pure le dipendenze affettive

Li chiamano amori malati. Sono quei rapporti che continuano a tenere legate le donne al compagno che le maltratta, le umilia e le deride. Dominate nelle azioni, manipolate nei pensieri, attaccate come l’edera ad un sentimento che non le fa stare bene. Anzi, le fa soffrire.

Eppure da quell’uomo non riescono a staccarsi: lo lasciano e tornano a bussare alla sua porta. Si chiama dipendenza affettiva e la «cura» viene proposta tre volte alla settimana al centro dell’Asp, al civico 5, di via Antonio Furitano. Nella stessa sede vengono accolti i ludopatici (l’età media dei giocatori seriali è scesa a 12 anni) e i giovanissimi dipendenti dai social, anche questa una fetta di «clienti» in crescita.

«La dipendenza affettiva non è una diagnosi inquadrabile come disagio mentale», spiega la psichiatra Francesca Picone, direttore dell’Unità Modulo 9 del Dipartimento Salute Mentale dell’Asp.

