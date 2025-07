Festino di Santa Rosalia, sul carro le «Porte» di Palermo. Le date degli spettacoli di quartiere

Palermo si prepara al suo 401esimo Festino di Santa Rosalia che, come prevede la tradizione, ricorre la sera del 14 luglio. Partendo dal carro che, secondo alcune anticipazioni, vedrà il restyling della statua dello scorso anno ma, in più, vi sarà, sia a poppa che a prua, la raffigurazione delle due principali porte antiche che, in passato, delimitavano la città, ossia Porta Nuova e Porta Felice.

Il tradizionale carro, che sfilerà lungo il Cassaro, sarà preceduto da un primo carro con a bordo solo orchestrali che accompagneranno il carro trionfale lungo il percorso che quest’anno avrà cinque tappe - e non le tradizionali quattro - e lo spettacolo pirotecnico al Foro Italico della durata di 50 minuti. La tappa in più è a Palazzo Riso e prevede una proiezione.

Il Festino di quest’anno sarà cross mediale, incentrato su video mapping e performance artistiche. Tecnici e maestranze saranno palermitani di fama nazionale.