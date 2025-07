Weekend bollente sulle strade: bollino rosso e presidi Anas per l’esodo

Con l’arrivo del primo fine settimana di luglio, prende ufficialmente il via l’esodo estivo e, come da previsioni di Anas (Gruppo FS Italiane), il traffico lungo la rete stradale e autostradale nazionale è in costante aumento. Gli spostamenti si intensificano soprattutto dai grandi centri urbani verso le località balneari del sud, quelle montane del nord e i valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia.

Il pomeriggio e la serata di oggi sono segnati dal bollino rosso, situazione che si ripeterà anche domenica, quando è attesa una prima ondata di rientri. Per garantire sicurezza e fluidità, Anas ha messo in campo circa 2.500 unità operative, tra personale tecnico e addetti alle Sale Operative Territoriali e alla Sala Situazioni Nazionale, attive h24.

Cantieri ottimizzati

Per agevolare la viabilità, Anas ha accelerato i lavori su molte tratte, anticipando la conclusione dei cantieri dove possibile. In particolare, in Sicilia, entro la serata di oggi verranno rimossi i cantieri di Casteldaccia (in direzione Catania) e Bagheria, lungo l’autostrada A19 “Palermo-Catania”. Il tratto sarà quindi completamente libero in entrambe le direzioni, facilitando gli spostamenti verso il capoluogo e le zone costiere.