Violenza nel centro di Palermo, c’è chi reagisce alle rapine: bloccato un quindicenne

Due arresti in poche ore mentre il centro storico continua a fare i conti con furti, scippi e pestaggi. La polizia ha fermato un quindicenne per la rapina a un commerciante di generi alimentari in via Roma: insieme a due complici ancora ricercati, lo hanno preso a calci e schiaffi per rubargli il cellulare.

La gang è fuggita verso Ballarò, ma il minorenne è stato bloccato in via Rua Formaggi grazie alla descrizione dettagliata fornita dalla vittima.

Poco dopo, un altro intervento in via Maqueda: un pregiudicato di 41 anni, originario di Agrigento e già sottoposto a divieto di dimora in città, è stato sorpreso mentre scappava con un profumo Dior rubato da un negozio. Dopo avere spinto con forza la dipendente, che lo ha inseguito urlando e chiedendo aiuto ai passanti, è stato intercettato e fermato nei pressi del teatro Massimo dagli agenti su una pattuglia in moto.

