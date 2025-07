Sequestrato un pub a Palermo al piano terra di Palazzo Aiutamicristo

La polizia municipale ha sequestrato un pub in via Garibaldi, a Palermo. La struttura si trova al piano terra del Palazzo Aiutamicristo. L’operazione di servizio effettuata nell’ambito dei controlli sulla Movida, ha evidenziato diversi illeciti che hanno portato alla denuncia del titolare, al sequestro anche delle apparecchiature musicali e degli arredi, oltre a una serie di multe per una somma poco superiore ai 9 mila euro.

Il sequestro amministrativo ha riguardato le apparecchiature elettroacustiche musicali perchè usate senza le necessarie autorizzazioni per l’intrattenimento musicaleLa denuncia al titolare del pub è poi scattata per «occupazione del suolo pubblico, per avere deturpato cose di interesse storico e artistico, per l’edificazione abusiva di una struttura edile di ampliamento dell’immobile e per danneggiamento».