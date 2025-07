«Lavoratori sfruttati e spiati», blitz della Finanza tra Palermo e Trapani: arrestato un imprenditore

I finanzieri del comando provinciale di Palermo, su delega della procura, hanno eseguito un’ordinanza del gip, ai domiciliari nei confronti di un imprenditore indagato per aver sottoposto propri dipendenti a condizioni di sfruttamento. Nei suoi confronti è stato anche disposto il sequestro di circa 100 mila euro, pari al profitto del reato.

All’imprenditore sono riconducibili - dice la Gdf - 2 società, oltre a quella da lui formalmente amministrata, con 11 punti vendita attivi nel commercio di vari prodotti, dal vestiario ad articoli di elettronica, dislocati tra Carini, Partinico, Alcamo e Castellammare del Golfo.

Le indagini, condotte dai militari della compagnia di Partinico, hanno fatto luce su di un vero e proprio sistema di abusi nei confronti di decine di dipendenti: stipendi che non rispettano i contratti collettivi nazionali e comunque sproporzionati rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, costringendo i lavoratori a regimi di «full time», sebbene assunti con contratti «part-time» e retribuiti come tali. Ancora mancato rispetto di ferie e riposi che spesso non sono stati concessi.