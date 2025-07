La Sicilia non è una regione per donne: il tasso di occupazione non supera il 25%

«Nelle giunte comunali - si osserva nel documento - non è ancora prevista la partecipazione femminile del 40%. Inoltre nella Regione, nonostante quanto previsto in tutte le altre regioni e dalla strategia nazionale per la parità, il sistema elettorale non è stato ancora aggiornato con la previsione della doppia preferenza di genere». «A fronte di tutto questo - ha affermato Elvira Morana, responsabile per le politiche di genere della Cgil Sicilia - la controffensiva delle donne della Cgil proseguirà».

Parità del mercato del lavoro anche in relazione alle posizioni di apice, sistema sanitario adeguato a raccogliere i bisogni delle donne, percorsi educativi, lettura sulle immigrate, contrattazione inclusiva sia sociale che territoriale: sono i temi della vertenzialità che le donne della Cgil regionale intendono continuare a portare avanti. «Una maggiore presenza delle donne nei ruoli di apice e nella rappresentanza politica- ha affermato Messina- può certamente contribuire a cambiare le cose, a disegnare una società più giusta e inclusiva». Dalle donne della Cgil siciliana viene anche un appello alla pace.

Per un ritorno a una normalità in cui la dignità e la libertà di uomini e donne sia fatto compiuto. In cui si affermino la democrazia, la non violenza, la solidarietà internazionale, l’autodeterminazione delle donne, il futuro, il benessere, la spensieratezza per tutte le bambine e i bambini.