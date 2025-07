Domani Palermo ancora da bollino rosso: previsti 36 gradi

La Protezione civile regionale ha pubblicato oggi l’avviso valido dalla mezzanotte e per le successive 24 ore. Per la città di Palermo è previsto, anche per la giornata di domani, un rischio di ondate di calore di livello 3 (colore rosso). Previste temperature massime percepite di 36 gradi centigradi. Il rischio incendi previsto per domani, infine, è di pericolosità media.

L’ondata di caldo che sta investendo l’Italia si attenuerà nella giornata di domenica, quando le città da bollino rosso scenderanno dalle 15 di sabato a sette (Ancona, Bologna, Campobasso, Firenze, Palermo, Perugia e Pescara). Tre i bollini arancione, per Cagliari, Messina e Reggio Calabria. Le altre città monitorate avranno tutte il bollino giallo, a parte Venezia dove è addirittura verde.