Da ecomostro a hotel di lusso, nuova vita per Colonia marina di Balestrate: sarà un hotel 5 stelle

La Colonia marina abbandonata a Balestrate, nel Palermitano, verrà trasformata in un albergo di lusso. «L'Urega di Palermo ha proceduto all’aggiudicazione definitiva del bando per la riqualificazione - dice il sindaco Vito Rizzo - Si è aggiudicato la proposta, che ricordo è un partenariato pubblico-privato a costo zero per il Comune, la Firenze Touring, proponente del project financing per un importo di oltre 23 milioni di euro».

L’ex Colonia, abbandonata e considerata un «ecomostro» a due passi dal mare, verrà trasformata in un albergo di lusso a cinque stelle. «Nei prossimi mesi - ha aggiunto il sindaco - verrà stipulato il contratto con la Firenze Touring e si potrà partire con la progettazione esecutiva, a carico chiaramente della società; e, in seguito ai pareri, con i lavori».

L'iniziativa, proposta dal gruppo imprenditoriale guidato da Andrea Bulgarella, prevede un comodato d’uso dell’immobile per 60 anni. La proprietà resterà comunque pubblica, ma sarà la

Firenze Touring (riconducibile allo stesso gruppo) a occuparsi della progettazione, della realizzazione e della gestione del resort.