Arriva il picco del caldo, oggi a Palermo ancora allerta rossa

Prosegue l’allerta del caldo in Sicilia. La Protezione Civile Regionale ha rinnovato l’avviso, valido da questa mezzanotte e per le successive 24 ore, comunicando che anche oggi (4 luglio) è confermato il rischio di ondate di calore di livello 3 (codice rosso) per la città di Palermo. Le temperature percepite raggiungeranno i 36 °C , con punte massime reali previste tra i 34 e i 37 °C .

Sono state attivate le unità operative del Piano caldo regionale nei municipi e zone strategiche per tutelare le persone a rischio: anziani, bambini, donne in gravidanza e individui con patologie croniche. Previsti servizi di telecontrollo e chiamate dedicate ai numeri assistenziali. Le strutture sanitarie sono in allerta per eventuali casi di colpi di calore, disidratazione o affezioni respiratorie legate alle Temperature Alte percepite.

Monitoraggio

L’allerta meteo resterà valida almeno fino alla giornata di sabato 5 luglio, con potenziali estensioni nei giorni successivi. La Protezione Civile invita la popolazione a seguire gli aggiornamenti sul proprio sito ufficiale e sui canali delle autorità locali.