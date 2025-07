A19, lunghe code e traffico infernale a causa di un incidente

I cantieri spariranno questa sera, ma traffico e lunghe code non sembrano voler abbandonare l'autostrada A19. Automobili e camion sono rimasti incolonnati a causa di un incidente che ha rallentato e non poco la circolazione nella carreggiata in direzione Palermo. Il sinistro è avvenuto all'altezza di Bagheria. Sono rimaste coinvolte due automobili e un autocarro: sul posto la polizia stradale e gli operatori dell'Anas, che hanno fatto defluire il traffico, e i sanitari del 118 che hanno soccorso due persone rimaste ferite, ma non in modo grave. Gli incolonnamenti partivano dallo svincolo per Altavilla Milicia.

Aggiornamento

Anas fa sapere che il personale sul posto ha provveduto alla rimozione del mezzo che occupava la sede stradale. Il personale Anas e le Forze dell'Ordine hanno ripristinato la viabilità in breve tempo.