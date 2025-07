Violenza nel centro storico di Palermo, turisti picchiati e rapinati alla Vucciria

Una coppia di turisti canadesi è stata picchiata e rapinata in Vucciria a Palermo. L’episodio di violenza, l’ennesimo, si è verificato la scorsa notte: marito e moglie, stavano tornando alla casa vacanza che avevano affittato nella zona di piazza San Domenico quando due giovani di 20 anni li hanno sorpresi alle spalle.

La donna è stata malamente scippata e nella colluttazione è caduta per terra. Il marito, invece, è stato colpito alla nuca con una bottiglia di vetro che gli ha provocato un trauma cranico.

I due sono stati rapinati di soldi, carte di credito e effetti personali. Dopo la rapina marito e moglie sono corsi in piazzetta Caracciolo per lavare il sangue che l’uomo perdeva dalla testa.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno traportato la coppia al Policlinico: per lui gli esami hanno evidenziato un trauma cranico. Marito e moglie sono tornati in Canada: lui con una vistosa fasciatura, lei piena di lividi e dolore alla caviglia per la caduta.